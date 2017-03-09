Домен .ONE за 259 ₽

Домен .one подчеркнёт уникальность предложений от разработчиков передовых технологий, компаний по аренде элитных домов и автомобилей. На сайте можно будет размещать информацию об исключительных событиях страны или города. Словом, это удачный выбор для эксклюзивных проектов.

Доменное имя окажется интересным и для магазинов с изделиями ручной работы. Удобно будет зарегистрировать домен .one для оповещения об однодневных распродажах, ярмарках и выставках. Они могут проводиться и оффлайн, и онлайн. Домен пригодится образовательным учреждениям, которые периодически приглашают экспертов для коротких конференций.