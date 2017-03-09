Джино Магазин

Домен .ONE за 259 ₽

Проверьте и зарегистрируйте домен .ONE

 

Домен .one подчеркнёт уникальность предложений от разработчиков передовых технологий, компаний по аренде элитных домов и автомобилей. На сайте можно будет размещать информацию об исключительных событиях страны или города. Словом, это удачный выбор для эксклюзивных проектов.

Доменное имя окажется интересным и для магазинов с изделиями ручной работы. Удобно будет зарегистрировать домен .one для оповещения об однодневных распродажах, ярмарках и выставках. Они могут проводиться и оффлайн, и онлайн. Домен пригодится образовательным учреждениям, которые периодически приглашают экспертов для коротких конференций.

Стоимость регистрации
со скидкой 61%
659 ₽ 259 ₽

Вместе с регистрацией домена вы получаете:

  • Чтобы удачные доменные имена стали доступны каждому, мы снизили цены на регистрацию доменов во всех зонах до предельных значений. Но цены снижены не в ущерб качеству услуг: всем клиентам мы предлагаем лучший сервис и множество выгодных преимуществ при совершении покупок.

  • 20 лет успешной работы в сфере регистрации доменов, сотни тысяч счастливых обладателей доменных имён, бессчётное количество положительных отзывов — всё это о компании «Джино». Мы использовали свой богатый опыт, чтобы сделать регистрацию доменов максимально лёгкой, а управление доменами — по-настоящему удобным.

  • Зарегистрировав домен в «Джино.Магазине», вы автоматически получаете доступ ко всем сервисам «Джино» для развития своего сайта.

    Хостинг, электронная почта, «Джино.Спектр», бесплатная поддержка DNS, круглосуточная служба технической поддержки и другие сервисы «Джино» сделают вашу работу удобнее и эффективнее.

  • Теперь вы всегда можете поддерживать актуальную информацию в реестре доменных имён и не пропустите важных уведомлений, даже если у вас изменился телефон или адрес электронной почты. Мы сделали процедуру редактирования данных простой и удобной. Пара кликов — и вся необходимая информация под контролем.

  • Подтвердите владение доменным именем с помощью официального сертификата. Вам достаточно распечатать документ в формате PDF, который будет доступен в панели управления сразу же после регистрации домена.

  • «Джино.Плюсы» — программа лояльности для наших пользователей. Копите бонусы, чтобы затем с их помощью оплачивать сервисы «Джино» или получать приятные подарки.

    За каждый зарегистрированный домен в «Джино.Магазине» вам будут начислены плюсы. Если вы ещё не стали участником «Джино.Плюсов», то не переживайте: мы зачислим бонусы за все ваши ранее совершённые покупки, когда вы присоединитесь к программе.

  • С помощью функции «Автопродление» больше не нужно беспокоиться о том, что ваш домен внезапно перестанет работать. Регистрация на следующий период будет заранее продлена автоматически, а вам будет выслано уведомление об этом.

  • Зарегистрировав домен через «Джино.Магазин», вы бесплатно получаете постоянную возможность изменения NS-записей и направления домена туда, куда вам хочется.

    У вас несколько доменов? Мы предоставляем бесплатную поддержку DNS для всех доменов, зарегистрированных в «Джино.Магазине».

  • Пользователи «Джино.Магазина» и других сервисов «Джино» могут бесплатно получить SSL-сертификат от удостоверяющего центра Let’s Encrypt. Данный сертификат позволит вашему сайту работать по безопасному протоколу HTTPS и избежать предупреждений браузера о том, что на сайте используется незашифрованное соединение.

    Вы можете легко обзавестись сертификатом: в разделе «Домены» вашего аккаунта выберите нужный домен, привязанный к одному из сервисов «Джино», и на странице его настроек перейдите во вкладку «SSL». Сертификат выдаётся по нажатию одной кнопки и продлевается автоматически.

  • Для любого вашего домена, зарегистрированного в «Джино.Магазине», вы можете в несколько кликов создать простую страницу-визитку. Это удобно, если ваш основной сайт ещё не готов или если домен вам нужен только для почты.

    Вы можете разместить здесь краткую информацию о себе или вашем бизнесе, ссылки на аккаунты в соцсетях и на любые другие сайты. Создание и поддержка базового варианта сайта-визитки абсолютно бесплатны.

  • Зарегистрировав домен в «Джино.Магазине», вы сможете в любой момент просто и бесплатно перенаправить его на любую страницу любого сайта.

    У вас есть своя группа в социальной сети? Дайте ей персональный домен и она сможет стать полноценным сайтом, а не только страницей соцсети! Персонифицирование при помощи перенаправления доменного имени от «Джино.Магазина» — это дополнительный инструмент в продвижении и идентификации вашей деятельности.

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Ответы на часто задаваемые вопросы

Как регистрируется домен?
Как ввести свои данные верно при покупке домена?
Как продлевается домен?
Почему доменное имя — выгодное вложение?
Почему нельзя откладывать покупку домена?
Почему покупать домены нужно именно в Джино.Магазине?
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