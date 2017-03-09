Домен .ONE за 259 ₽

Проверьте и зарегистрируйте домен .ONE
Домен .one подчеркнёт уникальность предложений от разработчиков передовых технологий, компаний по аренде элитных домов и автомобилей. На сайте можно будет размещать информацию об исключительных событиях страны или города. Словом, это удачный выбор для эксклюзивных проектов.
Доменное имя окажется интересным и для магазинов с изделиями ручной работы. Удобно будет зарегистрировать домен .one для оповещения об однодневных распродажах, ярмарках и выставках. Они могут проводиться и оффлайн, и онлайн. Домен пригодится образовательным учреждениям, которые периодически приглашают экспертов для коротких конференций.
Чтобы удачные доменные имена стали доступны каждому, мы снизили цены на регистрацию доменов во всех зонах до предельных значений. Но цены снижены не в ущерб качеству услуг: всем клиентам мы предлагаем лучший сервис и множество выгодных преимуществ при совершении покупок.
20 лет успешной работы в сфере регистрации доменов, сотни тысяч счастливых обладателей доменных имён, бессчётное количество положительных отзывов — всё это о компании «Джино». Мы использовали свой богатый опыт, чтобы сделать регистрацию доменов максимально лёгкой, а управление доменами — по-настоящему удобным.
Зарегистрировав домен в «Джино.Магазине», вы автоматически получаете доступ ко всем сервисам «Джино» для развития своего сайта.
Хостинг, электронная почта, «Джино.Спектр», бесплатная поддержка DNS, круглосуточная служба технической поддержки и другие сервисы «Джино» сделают вашу работу удобнее и эффективнее.
Теперь вы всегда можете поддерживать актуальную информацию в реестре доменных имён и не пропустите важных уведомлений, даже если у вас изменился телефон или адрес электронной почты. Мы сделали процедуру редактирования данных простой и удобной. Пара кликов — и вся необходимая информация под контролем.
Подтвердите владение доменным именем с помощью официального сертификата. Вам достаточно распечатать документ в формате PDF, который будет доступен в панели управления сразу же после регистрации домена.
«Джино.Плюсы» — программа лояльности для наших пользователей. Копите бонусы, чтобы затем с их помощью оплачивать сервисы «Джино» или получать приятные подарки.
За каждый зарегистрированный домен в «Джино.Магазине» вам будут начислены плюсы. Если вы ещё не стали участником «Джино.Плюсов», то не переживайте: мы зачислим бонусы за все ваши ранее совершённые покупки, когда вы присоединитесь к программе.
С помощью функции «Автопродление» больше не нужно беспокоиться о том, что ваш домен внезапно перестанет работать. Регистрация на следующий период будет заранее продлена автоматически, а вам будет выслано уведомление об этом.
Зарегистрировав домен через «Джино.Магазин», вы бесплатно получаете постоянную возможность изменения NS-записей и направления домена туда, куда вам хочется.
У вас несколько доменов? Мы предоставляем бесплатную поддержку DNS для всех доменов, зарегистрированных в «Джино.Магазине».
Пользователи «Джино.Магазина» и других сервисов «Джино» могут бесплатно получить SSL-сертификат от удостоверяющего центра Let’s Encrypt. Данный сертификат позволит вашему сайту работать по безопасному протоколу HTTPS и избежать предупреждений браузера о том, что на сайте используется незашифрованное соединение.
Вы можете легко обзавестись сертификатом: в разделе «Домены» вашего аккаунта выберите нужный домен, привязанный к одному из сервисов «Джино», и на странице его настроек перейдите во вкладку «SSL». Сертификат выдаётся по нажатию одной кнопки и продлевается автоматически.
Для любого вашего домена, зарегистрированного в «Джино.Магазине», вы можете в несколько кликов создать простую страницу-визитку. Это удобно, если ваш основной сайт ещё не готов или если домен вам нужен только для почты.
Вы можете разместить здесь краткую информацию о себе или вашем бизнесе, ссылки на аккаунты в соцсетях и на любые другие сайты. Создание и поддержка базового варианта сайта-визитки абсолютно бесплатны.
Зарегистрировав домен в «Джино.Магазине», вы сможете в любой момент просто и бесплатно перенаправить его на любую страницу любого сайта.
У вас есть своя группа в социальной сети? Дайте ей персональный домен и она сможет стать полноценным сайтом, а не только страницей соцсети! Персонифицирование при помощи перенаправления доменного имени от «Джино.Магазина» — это дополнительный инструмент в продвижении и идентификации вашей деятельности.